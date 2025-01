Champions League: la Juventus ora è diciassettesima. Se finisse così, Bayern o Real ai playoff

AFP via Getty Images



La nuova formula della Champions e il percorso della Juventus

La Juventus si trova al 17° posto nella classifica provvisoria della League Phase della Champions League, un piazzamento che, a una sola giornata dal termine, lascia poco spazio ai calcoli. Se il torneo si concludesse oggi, i bianconeri si ritroverebbero costretti ad affrontare una delle due corazzate europee per eccellenza:. Analizziamo lo scenario, le prospettive e le possibili implicazioni per il club torinese.Questa stagione è caratterizzata dalla rivoluzionaria League Phase, un format che ha sostituito la tradizionale fase a gironi. Ogni squadra disputa otto partite contro avversari diversi, e al termine delle giornate, le prime otto avanzano direttamente agli ottavi, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfidano nei playoff per accedere alla fase successiva.



Possibili avversarie: Bayern Monaco e Real Madrid

La Juventus ha collezionato risultati importanti, ma alcune prestazioni sottotono - come l'ultima di Bruges - hanno complicato la corsa al vertice.Il regolamento della League Phase prevede che nei playoff le squadre meglio piazzate (dalla 9ª alla 16ª posizione) affrontino le peggio classificate (dalla 17ª alla 24ª).Con il Bayern Monaco e il Real Madrid attualmente e rispettivamente quindicesima e sedicesima, uno scontro con una di queste due squadre sarebbe inevitabile per la Juventus. Per fortuna di Thiago, c'è un'altra gara a mischiare le carte...