Resta positivo, nonostante il quarto posto finale in classifica, il ranking della Juve per la prossima edizione della Champions League. I bianconeri finiranno infatti in seconda fascia, evitando così grossi rischi in vista del sorteggio dei gironi: nello stesso gruppo, oltre a una fra Liverpool e Ajax, ci saranno il Barcellona, l'Atletico Madrid, il Siviglia, il Chelsea, il Tottenham e il Lipsia.



Importante balzo in avanti, invece, per il Milan, che vincendo lo scudetto è salito in una sola stagione dalla quarta alla prima fascia, dove troveranno posto anche il Manchester City (campione in Premier), il Real Madrid (vincitore della Liga), il Porto (al vertice in Portogallo), il Bayern Monaco (titolato in Bundesliga) e il PSG ("medaglia d'oro" in Francia): insieme a loro anche l'Eintracht Francoforte, fresco di trionfo in Europa League; l'ultimo slot, invece, potrà essere destinato al Liverpool in caso di vittoria della Champions League o all'Ajax (campione in Eredivisie). Percorso inverso rispetto ai "cugini" per l'Inter, sceso dalla prima alla terza fascia dove ci sarà anche il Napoli, nonchè Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen. L'ultima delle otto squadre in corsa per questo raggruppamento potrebbe essere una fra Celtic, Marsiglia e Bruges, già certe della qualificazione, ma al momento in lizza soltanto per la quarta fascia. Le altre passeranno tutte o quasi dai playoff a inizio annata, e potrebbero ancora escludere queste tre dalla terza facendole scivolare nell'ultima urna.