Per il primo posto nel girone. Ladi Massimilianodopo essersi rialzata in campionato con due vittorie di fila torna a giocare indove non ha ancora perso.Davanti a sé, la partita più difficile delche vale il primo posto e quindi un sorteggio più abbordabile negli ottavi di finale, già ampiamente conquistati grazie ai 12 punti che sono valsi quattro vittorie, contro la seconda di un altro girone:a Londra, nella splendida cornice di Stamford Bridge, l'avversario è ilcampione d'Europa di ThomasMendy, Chalobah, Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Pulisic, Hudson-Odoi.: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot, McKennie, Chiesa, Morata.