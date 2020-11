La Juventus mercoledì sera scenderà in campo con il Ferencvaros per cancellare la precedente brutta prestazione in Champions League con il Barcellona e per mettere punti in cascina. Attraverso un comunicato ufficiale, la Uefa ha reso note le designazioni per il prossimo turno della coppa dalle grandi orecchie. A fischiare il calcio d'inizio, alle ore 21, sarà l'arbitro israeliano Orel Grinfel. Ad assisterlo ci saranno Roy Hassan e Idan Yarkoni. A ricoprire il ruolo di quarto uomo, Gal Leibovitz. Al Var i tedeschi Bastian Dankert e Harm Osmers.