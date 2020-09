Il prossimo week end inizierà il campionato con la nuova Juve di Pirlo che debutterà in casa, allo Stadium, senza tifosi, contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Generazioni a confronto: l'allenatore più giovane contro il più esperto. Il grande obiettivo dei bianconeri però, oltre al decimo scudetto consecutivo, è quella Champions League che manca dal 1996. Prima tappa, la fase a gironi: la UEFA ha comunicato che la cerimonia per il sorteggio è in programma il prossimo 1° ottobre.