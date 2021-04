Il primo gol dei quarti di finale di Champions League è quello segnato al 19' di Manchester City-Borussia Dortmund da Kevin De Bruyne, che porta così in vantaggio la squadra di Pep Guardiola. Una rete che nasce da un erroraccio di Emre Can, ex centrocampista della Juventus oggi al Borussia: Can ha sbagliato malamente un passaggio a centrocampo, regalando il pallone proprio a De Bruyne, che ha innescato un contropiede fulminante che lui stesso ha poi finalizzato su assist di Mahrez. Alla mezz'ora di gioco la serata di Emre Can ha rischiato di peggiorare ulteriormente quando l'arbitro Hategan ha fischiato un calcio di rigore per un suo fallo in area, poi però revocato dall'intervento del Var.