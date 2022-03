di Cristiano Corbo, inviato alla Continassa

La sfida più importante dell'anno è alle porte. La Juventus si prepara per domani, giorno in cui affronterà il Villarreal nel ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo l'1-1 dell'andata, l'Allianz Stadium è pronto per una nuova gara, per 90' fondamentali, per prendersi i quarti con una vittoria, cancellando le ultime due fallimentari spedizioni europee. Due volte fuori agli ottavi con Pirlo e Sarri, l'obiettivo è migliorarsi e puntare sempre più in là. Poi, come ha detto Chiellini, chissà che non la vinca la Juve, da inaspettata protagonista...



ECCO L'ALLENAMENTO LIVE:



12.00 - Allegri a colloquio con Cherubini e Nedved.



11.50 - C'è Dybala, anche Chiellini con il gruppo. Manca Alex Sandro, palestra per lui.



11.45 - L'allenamento sta per cominciare. Ed è proprio Chiellini il primo a scendere in campo: una voglia matta di tornare, proprio lui che fino a qualche giorno fa era in dubbio e che ora punta alla convocazione e al ritorno effettivo.