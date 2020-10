1









Ieri sera Moise Kean è entrato... nella storia della Juventus. In che senso? Segnando la doppietta decisiva a Istanbul contro il Basaksehir, l'ex centravanti bianconero non solo ha regalato la vittoria al suo Paris Saint-Germain su un campo insidioso, ma ha anche battuto il record di giocatore italiano più giovane ad andare in gol alla prima da titolare in Champions League (20 anni e 234 giorni). Un primato che apparteneva ad Alessandro Del Piero, che il 13 settembre 1995 segnò proprio "alla Del Piero" (le famose palombelle sul palo opposto) contro il Borussia Dortmund a 20 anni e 308 giorni.