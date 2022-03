Ci siamo: è la giornata del ritorno degli ottavi di Champions League. La Juventus è pronta a scendere in campo, questa sera all'Allianz Stadium, contro il Villarreal dopo l'1-1 del match di andata. I bianconeri ritrovano Chiellini e Dybala, oltre a Bernardeschi: ma saranno tutte carte da giocare a partita in corso.



DOVE VEDERE IL MATCH - La gara sarà visibile in diretta streaming su Amazon Prime Video.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Confermati Vlahovic e Morata in attacco; Rabiot va verso una maglia da titolare: Bernardeschi parte dalla panchina, così come Moise Kean. Guarda le probabili formazioni nella gallery dedicata.