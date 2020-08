4









Conta solo vincere. E' così nella storia della Juve, è così stasera. La Juventus ha un unico risultato. Vincere rimontando, ribaltando l'1-0 dell'andata in favore dei francesi. Questa notte di Champions League conta e vale tantissimo per la squadra di Sarri che deve raggiungere almeno le Final Eight di Lisbona, passando questi ottavi di finale. Non ci sarà Douglas Costa, Dybala non è al massimo, ma c'è un Cristiano Ronaldo voglioso di riprendersi tutto. La Juve si affida a lui.​ CR7 ha segnato 18 gol nelle ultime 12 partite a eliminazione diretta in Champions League in casa, comprese 4 triplette​. Anche i dati casalinghi confortano la Juve, che è imbattuta nelle due partite casalinghe contro il Lione: 2-1 in Europa League ad aprile 2014 e 1-1 in Champions nel novembre 2016 e i club francese in Italia ha perso quattro delle ultime 5 partite europee. Non basta, ma la Juve riparte anche da qui.