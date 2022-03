Il pareggio di tre settimane fa non ha cambiato gli equilibri tra Juventus e Villarreal. I bianconeri, fermati sull'1-1 all'andata in Spagna, arrivano alla sfida decisiva in casa da netti favoriti, per quanto riguarda il passaggio ai quarti di Champions League.



I betting analyst di Stanleybet.it danno la qualificazione della Juve a bassa quota, 1,46, mentre il passaggio della formazione iberica si gioca a 2,50. Per quanto riguarda i 90 minuti, il successo della Juve è in quota a 1,95, mentre è piuttosto alto il «2», fissato a 3,90, con il pari poco più basso a 3,45. Prevale l'Under, proposto a 1,69. Un match con almeno tre reti si gioca invece a 2,04. Leggermente avanti invece il No Goal, a 1,82, con il Goal poco più alto a 1,89.



Dopo aver aperto le marcature in meno di un minuto all'andata, Dusan Vlahovic ha voglia di ripetersi: un gol dell'ex Fiorentina è visto a 1,95, mentre dall'altra parte spaventa Arnaut Danjuma, dato a 3,25.



Sfida invece quasi chiusa tra Lille e Chelsea: i Blues, dopo il 2-0 rifilato all'andata, sono favoriti anche per il ritorno, con il «2» a 1,86. Un successo dei padroni di casa, che per ribaltare la sfida devono vincere con tre gol di scarto, si gioca a 4,30, mentre il pari è visto a 3,45. Il 2-0 francese, che manderebbe la sfida ai supplementari, vale invece 23 volte la posta.