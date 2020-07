1









Juventus-Lione, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma venerdì 7 agosto alle 21 sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 oltre che su Sky, che detiene i diritti della massima competizione europea. Come riporta Tuttosport la sfida sarà trasmessa gratuitamente in chiaro. Rispetto alla partita di andata, giocata lo scorso febbraio, ai francesi mancherà Tousart, autore del gol vittoria, trasferito all'Herta Berlino. Torneranno però a disposizione Depay e ​Reine-Adelaide.