4









Dopo il via ufficiale al campionato italiano, anche la Champions League è pronta a ripartire. Se la serie A partirà tra pochi giorni, per tornare a sentire la magica musica della Champions bisognerà attendere almeno fino ad agosto. La Juventus è tornata in campo qualche settimana fa ed è pronta a recuperare il ritmo partita perso in questi giorni, per il Lione invece la situazione è molto differente. Dopo lo stop al campionato francese e l'assegnazione del titolo al Psg, i transalpini dovranno soltanto preparare le partite europee e la finale di coppa contro il Psg. Un vantaggio, visto che ci sarà più tempo per preparare il match contro i bianconeri, ma uno svantaggio per quello che riguardo il ritmo partita. Di contro la Juventus arriverà provata fisicamente e mentalmente al match contro il Lione.



QUI LIONE - Intanto, con lo slittamento delle partite di Champions, il Lione ritroverà due titolari che erano fermi per infortunio.​ L’arma in più contro Juventus a disposizione di Rudi Garcia sarà Memphis Depay, capitano e trascinatore della squadra, che si era rotto il crociato del ginocchio destro. ​Un altro giocatore che potrà utilizzare Garcia è il giovane Jeff Reine-Adelaide che ha riportato lo stesso problema al ginocchio destro di Depay. Insomma mentre Lisbona attende la final 8, cresce sempre di più l'attesa per la Champions.