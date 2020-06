Conclusi gli ottavi,, dove, come riporta Sky Sport, si giocherà una final eight dai quarti in poi, per decidere chi alzerà la coppa al cielo. Una notizia che era nell'aria ed è stata confermata in serata, come sede è stata scelta proprio Lisbona perché è una delle città europee con meno casi positivi di coronavirus. La Supercoppa Europea, invece, si giocherà a Budapest. La Germania sarà la location delle final eight di Europa League, quelle della Champions femminile sono in programma in Spagna.- Invariata la sede della sfida di ritorno degli ottavi di finale. Da decidere ancora la data della partita, che probabilmente sarà in programma nel mese di agosto.