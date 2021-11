Tre vittorie in tre partite: la Champions League è l'isola felice della Juventus, che la ritrova nel momento più difficile degli ultimi anni. I bianconeri prepareranno oggi il quarto impegno di Champions League: la gara contro lo Zenit San Pietroburgo, in scena domani sera alle 21 all'Allianz Stadium. Una gara che può dare al club bianconero la certezza aritmetica della qualificazione agli ottavi. In campo alle 11.45 per il riscaldamento con il consueto allenamento della vigilia aperto ai media per 15'. Poi alle 14:30 la conferenza stampa di Allegri e di un giocatore, nel primo giorno di ritiro, che proseguirà fino a sabato.La partita sarà in diretta tv in chiaro su Canale 5, su Sky sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (252). In streaming il match sarà disponibile su Now e su Mediaset Infinity.JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Dybala, Morata.ZENIT (3-4-2-1) - Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.