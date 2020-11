Manca solo una vittoria. Con tre punti la Juve può raggiungere gli ottavi di finale di Champions League con due gare di anticipo. Andrea Pirlo e i suoi ragazzi, reduci dalla vittoria in campionato contro il Cagliari (2-0 con doppietta di Ronaldo), puntano alla qualificazione, da giocarsi in casa contro il Ferencvaros. Allo Stadium questa sera arrivano gli ungheresi di Sergey Rebrov, ancora alla ricerca della prima vittoria, alla quarta giornata dei gironi di Champions League. Fermi a un punto, come la Dinamo Kiev, si giocano l'accesso all'Europa League proprio con il club ucraino. Pirlo ha caricato i suoi nei giorni scorsi, spiegando come il tempo di adattamento sia ormai finito, ora bisogno spingere sull'acceleratore.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo



FERENCVAROS (5-2-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Frimpong, Dvali, Heister; Siger, Somalia; Zubkov, Uzuni, Nguen. All. Rebrov



Ecco la partita in diretta: