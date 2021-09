Il big match del girone di Champions League. Maxtorna a giocare allo Stadium in Europa per una gara della massima importanza: di fronte avrà il Chelsea di Lukaku e Jorginho, quei Blues campioni d'Europa.Juventus-Chelsea si affronteranno mercoledì 29 settembre 2021 all’Allianz Stadium di Torino, calcio d’inizio alle ore 21,00 .. A curare la telecronaca di Juventus-Chelsea per Amazon Prime Video sarà Sandro Piccinini, al commento tecnico ci sarà Massimo Ambrosini.Guarda le probabili formazioni delle due squadre nella gallery dedicata.