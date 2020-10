Dazn è pronta ad irrompere nell’asta dei diritti tv della Champions League. Come riporta Milano Finanza, la piattaforma OTT sarebbe pronta a presentare un’offerta in grado di acquisire l’intero pacchetto dei diritti televisivi della massima competizione europea per il triennio 2021-24. Saranno giorni decisivi per conoscere chi si aggiudicherà l’asta, che si concluderà domani e nel giro di 48 ore la Uefa svelerà il risultato delle buste per il triennio in questione. Sempre interessata Sky ma, come spiega MF, non può puntare all’esclusività delle immagini. Per questo il proprietario di Dazn Len Blavatnik punta a prendere tutta la torta. Defilata Amazon, che intende acquisire solo alcuni match selezionati.