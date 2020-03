di Lorenzo Bettoni

Si brancola nel buio. L'Uefa è stato l'organismo sportivo che ha impiegato più tempo a reagire all'emergenza coronavirus. Ha bloccato gli ottavi di finale di Champions in maniera decisamente tardiva ed è stata spinta, quasi obbligata, a fermare tutto perché Juve e Real Madrid sono state le prime squadre tra le big europee a finire in quarantena. I bianconeri per la positività di Daniele Rugani, le Merengues perché è risultato positivo un cestista del Real, che si allena a Valdebebas. Impossibile giocare City-Real e Juve-Lione. Rinviate, come il resto degli ottavi, a data da destinarsi.



FINAL FOUR - In queste ore As ha rilanciato la possibilità di giocare le Final Four di Champions League in Turchia, paese che avrebbe dovuto ospitare la finale in questa stagione nella sua capitale, Istanbul. Può essere un'idea per "accorciare" il calendario. Ma prima c'è una roadmap da seguire, gli ottavi da completare, i quarti da giocare e in Europa l'emergenza coronavirus è appena arrivata. Al momento è impossibile stabilire una data in cui riprenderanno tutti i campionati e domani è già una giornata decisiva.



EUROPEO - Un passo fondamentale per sperare, almeno, di finire la stagione è rimandare l'Europeo. Domani, giorno in cui si sarebbe dovuto giocare Juve-Lione, è già un giorno decisivo. Ci sarà una riunione a Nyon per decidere il da farsi. Posticipare di un anno la manifestazione sembra la soluzione più logica anche perché Euro 2020 dovrebbe essere "itinerante", in giro per tutti gli stadi d'Europa ma ogni paese europeo sta vivendo un momento diverso dell'emergenza. In Spagna hanno iniziato ieri l'isolamento, le scuole sono chiuse solo da pochi giorni. L'Inghilterra sta facendo poco e niente e sono solo due paesi. Il caos europeo ricalca quello della Uefa che in più difende a spada tratta i propri interessi. Ci sono ancora tanti, troppi problemi da risolvere, prima di pensare alla Final Four.



