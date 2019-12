Your browser does not support iframes.

La Juve pesca il Lione. Negli ottavi di Champions League i bianconeri sfideranno i francesi, ecco tutti gli accoppiamenti:



Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Tottenham-RB Lipsia

Napoli-Barcellona.​



LE DATE - La Juve giocherà l'andata il 26 febbraio a Lione e il ritorno il 17 marzo all'Allianz Stadium di Torino.



TUTTO SUL SORTEGGIO: I CRITERI - Ci sono due fasce, per un totale di 16 club: non si possono affrontare le squadre del girone e quelle della stessa nazione. Le teste di serie giocheranno in casa la seconda gara. Gli ottavi di andata si disputeranno il 18, 19, 25 e 26 febbraio, quelle di ritorno, invece, il 10,11,17,18 marzo.



TESTE DI SERIE: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Valencia.



NON TESTE DI SERIE: Atalanta, Atletico Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, Lione, Napoli, Real Madrid, Tottenham.



DOVE VEDERLO IN TV - Sarà possibile seguire in diretta alle 12 il sorteggio degli ottavi di finale di Champions sul canale 20 di Mediaset, su Sky Sport 24 e Sky Sport Football e su Eurosport. IlBiancoNero.com vi offrirà la diretta testuale dell’evento.