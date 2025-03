Champions League, il PSV pareggia ma lascia la competizione, vola l'Aston Villa e passa il Real

Getty Images

La Juventus è uscita dalla Champions League per mano del PSV nella notte di Eindhoven lo ricorderete. Proprio ilquesta sera lascia la massima competizione europea. Fatale la sconfitta della gara di andata per 1-7 contro l'Arsenal. Vano questa sera il pareggio per 2-2. Costa al PSV l'eliminazione dalla Champions.Eliminato anche il Club Brugge, sconfitto nel doppio confrontocon un sonoro 3-0 questa sera e con un 3-1 nella sfida di andata. Risultato totale di 6-1 per il club di Premier League. Aston Villa che affronterà ilnei quarti di finale.

Ai calci di rigore si é decisa invece la sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid. Risultato di 1-0 per i Colchoneros ai tempi regolamentari con un rigore fallito da Vinicius Jr. Il risultato complessivo però è di 2-2. Ai calci di rigore però a passare il turno è il Real Madrid di Carlo Ancelotti. L'Arsenal affronterà il Real Madrid.