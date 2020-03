Il PSG si qualifica ai quarti di finale di Champions League grazie allanel Parco dei Principi rimasto vuoto a causa dell'emergenza coronavirus (anche se fuori si sono radunati migliaia di tifosi francesi raggiunti poi da un quantomeno incauto Kurzawa ). Un 2-0 secco al termine del quale la squadra francese ha preso in giro Haaland mimando la sua esultanza mentre durante i 90' l'ex Juve Emre Can è stato espulso per un duro fallo su Neymar. Al termine dell'incontro è esplosa anche la rabbia di Haaland che di fronte alle telecamere ha detto: "Porte chiuse? Sono una m...."