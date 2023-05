Un secco 2-0 quello del primo round del derby di Milano in versione europeo tra Milan e Inter, risultato in favore dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Un avvio timido e rinunciatario dei ragazzi allenati da Stefano Pioli costa caro: nei primi 11 minuti l'Inter va a segno due volte, prima con Edin Dzeko e poi con Mkhitaryan. Poi il palo colpito da Chalanoglu. Nella ripresa il Milan scende in campo con un piglio diverso e prova a ribaltare la gara ma colpisce un palo con Sandro Tonali. Una gara nel complesso dominata dall'Inter che verso la sfida di ritorno si presenta con il duplice vantaggio.