Champions League 2024/2025: i ricavi per i club

4,4 i miliardi che la UEFA stima di incassare in tutto

3,3 i miliardi che saranno ridistribuiti ai club tra Champions, Europa League e Conference

2,5 miliardi montepremi complessivo per la Champions

20 milioni per la partecipazione per ogni club

2 milioni alle prime otto in classifica

1 milioni alle altre 28

11 milioni per il passaggio agli ottavi

12,5 milioni per il passaggio ai quarti

15 milioni per il passaggio in semifinale

20 milioni per la finale

25 milioni per la vincitrice

La "nuova" Champions League partirà dalla prossima stagione. La massima competizione europea cambia notevolmente il proprio format. Non ci saranno più otto gironi ma uno con tutte le 36 squadre partecipanti che saranno divide in quattro fasce da 9 club ciascuna. Ogni squadra affronterà due avversarie per fascia per un totale di 8 partite, due in più di quelle attuali. Aumenteranno anche i ricavi per chi parteciperà. Ecco nel dettaglio la situazione.In totale quindi, chi vincerà la Champions League 2024/2025 potrebbe incassare fino a 155 milioni di euro. Questa invece la somma che i club riceveranno per ch i parteciperà al Mondiale per Club.