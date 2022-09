Serata memorabile al Maradona per ildi Luciano Spalletti, che batte il4-1. Un primo tempo sublime quello degli azzurri, che chiudono sul 3-0 grazie alle reti di Zielinski su calcio di rigore, Anguissa e Simeone. Poi a inizio ripresa arriva anche il 4-0 ancora di Zielinski, subito dopo Luis Diaz accorcia le distanza. Ma i Reds non riescono mai a rientrare in partita e alla fine è festa azzurra.