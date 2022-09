La Juventus questa sera affronterà il Benfica nella seconda gara del girone di Champions League. In campo alle 21 all'Allianz Stadium, ecco alcuni numeri sul presente delle due squadre, da Juventus.com:"Il Benfica ha vinto tutte le undici gare giocate in questa stagione.La Juventus ha perso la prima partita della fase a gironi contro il Paris Saint-Germain; è solo la seconda volta che la squadra bianconera ha iniziato una stagione di Champions League con una sconfitta (l’altra nel 2017-18). Fino ad ora i bianconeri non hanno mai perso entrambe le prime due partite del girone nella competizione.Dopo la vittoria per 2-0 contro il Maccabi Haifa nella prima giornata, il Benfica punta a vincere partite due partite di fila in Champions League per la prima volta da novembre 2016. Inoltre, solo nel 2015-16 ha vinto entrambe le prime due gare stagionali in questa competizione".