Il Lione, avversario della Juve negli ottavi di finale di Champions League, è pronto a rinforzarsi nel mercato di gennaio, in vista della sfida con i bianconeri. Per puntellare il centrocampo la squadra di Rudi Garcia starebbe infatti pensando a Steven Nzonzi, ex centrocampista della Roma, attualmente in prestito ai turchi del Galatasaray, ma ancora di proprietà del club giallorosso.