Il campionato francese è già finito con il Lione fuori dalle coppe europee per la prossima stagione. La squadra di Rudi Garcia, tuttavia, ha la possibilità di giocarsi il ritorno degli ottavi di Champions contro la Juve, partendo dall'1-0 maturato nel match d'andata. La domanda che tutti si fanno, in Francia e non, è la seguente: "Ma come si prepareranno i francesi?". Come scrive Tuttosport, l'ex allenatore della Roma ha previsto il ritorno degli allenamenti per l'8 giugno, Thiago Mendes è partito dal Brasile e tornerà in Francia nelle ultime ore dove inizierà l'isolamento obbligatorio prima della ripresa degli allenamenti. RINFORZI - Manca ancora una data ufficiale per il match di ritorno in Champions League a Torino anche se da più parti il giorno indicato sembra essere il 7 agosto. Il Lione tornerà a lavoro ed avrà come obiettivo solo quello di battere la Juve perché il loro campionato è già finito. Sarà un vantaggio o uno svantaggio? Solo il campo lo dirà. Intanto, di certo, Garcia spera di recuperare Memphis Depay e Reine-Adelaide, entrambi infortunati al ginocchio prima della partita d'andata contro la Juve. Il loro recupero però è possibile per il prossimo agosto quando i francesi arriveranno a Torino. Sarà un po' un terno al lotto, insomma, con Garcia che può ritrovare due rinforzi fondamentali per sfidare i bianconeri.