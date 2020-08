Il Lione si allena all'Allianz Stadium alla vigilia del match contro la Juventus. I primi 15 minuti sono aperti alla stampa, queste le immagini della rifinitura dei francesi che ritrovano Memphis Depay, infortunato nel match d'andata. Prima dell'allenamento, l'olandese ha parlato in conferenza stampa: "E' una grandissima sensazione rientrare in squadra dopo un paio di mesi in cui sono rimasto fermo, penso che abbiamo fatto bene, il PSG ha un'ottima squadra e l'abbiamo fatto, eravamo alla loro altezza. Domani però è un'altra partita, cercherò di fare del mio meglio, abbiamo il merito di aver fatto bene, domani dovremmo fare del nostro meglio, non solo la difesa. Abbiamo un grande spirito di squadra, dobbiamo sfruttarlo durante la partita di domani".



Scorri o clicca sulla gallery per vedere le immagini dell'allenamento del Lione