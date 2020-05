3









La Uefa spera di giocare la Champions League "integralmente", ma c'è il rischio concreto che questo possa non avvenire. Il programma prevede il ritorno degli ottavi mancanti tra il 7 e l'8 agosto - tra cui Juve-Lione - e tutte le partite restanti fino alla finale di Istanbul del 29 agosto. Ma un'alternativa si profila all'orizzonte: è la gara secca, per i quarti e forse anche per le semifinali. In questo caso la sede sarebbe decisa tramite sorteggio o tramite ranking o tramite necessità, se entrambe le squadre non potessero ospitare il match per disposizioni governative. Difficile, ma non da escludere, una final four a Istanbul o addirittura una final eight, una volta che il piano dei quarti sarà più chiaro. ​UEFA, ECA e le Leghe europee sembrano sempre più orientati verso questo format ridotto per chiudere le competizioni continentali. Di questa proposta si discuterà in occasione del Comitato esecutivo UEFA che si terrà il 17 giugno.