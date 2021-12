In attesa, tra gli altri, del match odierno tra, il martedì sera diha consegnato i primi verdetti ufficiali delle squadre che accedono agli ottavi del torneo, di quelle che abbandonano la competizione e, infine, delle terze classificate che giocheranno l'Europa League. Tra le italiane, la sconfitta subita contro il Liverpool ha condannato il Milan all'eliminazione, mentre la vittoria del Real Madrid contro l'Inter ha relegato i nerazzurri, già qualificati, al secondo posto del gruppo D. Ancora da decidere, invece, il destino dell'Atalanta, che si giocherà il tutto e per tutto questa sera contro il Villareal.Ecco, nel dettaglio, la situazione dei primi quattro gruppi che hanno concluso il girone:GRUPPO A:, Lipsia 7, Club Brugge 4GRUPPO B:, Porto 5, Milan 4GRUPPO C:, Dortmund 9, Besiktas 0GRUPPO D:, Sheriff 7, Shakhtar 2La Juventus ha ancora la possibilità di raggiungere il primo posto nel suo girone, che le consentirebbe un sorteggio più agevole - almeno sulla carta - per la fase successiva della competizione: per provare a centrare l'obiettivo, i bianconeri devono necessariamente vincere contro il Malmö e nel contempo sperare in un tonfo delin casa dello Zenit.