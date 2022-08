Alle 18 hanno preso il via i sorteggi di Champions League in quel di Instanbul che, danno inevitabilmente il via a quella che sarà l'edizione 2022/2023. Le italiane impegnate saranno Juve, Inter, Milan e Napoli, con i bianconeri che partiranno dalla seconda fascia e che potrebbero beccare l'insidia Dortmund nella terza. Di seguito il live dalle urne di Instanbul.19:01 - Sono terminati in questi istanti i sorteggi, con la Juve che trova si i giganti del PSG, ma allo stesso tempo può ritenersi soddisfatta per aver pescato Benfica e Maccabi Haifa.GRUPPO A - Ajax - Liverpool - Napoli - Glasgow RangersGRUPPO B - Porto - Atletico Madrid - Bayern Leverkusen - BrugesGRUPPO C - Bayern Monaco - Barcellona - Inter - Viktoria PlzenGRUPPO D - Eintracht Francoforte - Tottenham - Sporting Lisbona - MarsigliaGRUPPO E - Milan - Chelsea - Salisburgo - Dinamo ZagabriaGRUPPO F - Real Madrid - Lipsia - Shaktar Donetsk - CelticGRUPPO G - Manchester City - Siviglia - Borussia Dortmund - Copenaghen18:07 - Assegnato il premio presidente UEFA da Alexsander Ceferin all'ex tecnico del Milan e della Nazionale, Arrigo Sacchi.