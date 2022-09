Oltre alle partite di Napoli e Inter, è stata una serata ricca di gol ed emozioni in Champions League. Nel girone dell'Inter, il Barcellona ha travolto 5-1 il Viktoria Plzen, con tripletta di Lewandowski, in mezzo ai gol di Kessié e Ferran Torres; di Sykora il gol dei cechi. Nel gruppo A, quello del Napoli, l'Ajax nel pomeriggio aveva battuto 4-0 i Rangers.Nel gruppo B, incredibile finale al Wanda Metropolitano: l'Atletico Madrid la sblocca al 91' con Hermoso, si fa raggiungere al 96' da Uribe e la vince al 101' con Griezmann. Nello stesso raggruppamento, il Club Brugge vince 1-0 contro il Leverkusen con gol di Sylla. Il Tottenham di Antonio Conte, dopo un primo tempo difficile, piega 2-0 il Marsiglia di Tudor (rimasto in 10 al 47') con doppietta di Richarlison; nello stesso gruppo, nel pomeriggio lo Sporting aveva vinto 3-0 a Francoforte.