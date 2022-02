Si conclude il turno d'andata degli ottavi di finale di Champions League, con le ultime due partite in programma. Doppio pareggio sull'asse Lisbona-Madrid. Al Wanda Metropolitano, l'Atletico Madrid segna subito con Joao Felix (7'), ma non riesce a trovare il raddoppio e all'80' subisce il pareggio del Manchester United con il giovane Elanga. Sfortunati i Colchoneros, che colpiscono anche due traverse.



Al Da Luz una bella partita tra Benfica e Ajax: olandesi in vantaggio due volte con Tadic (18') e il solito Haller (29'), ma rimontati in entrambe le occasioni: prima con un'autorete dello stesso Haller al 26' e poi con Yaremchuk al 72'.