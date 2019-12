La Juventus pesca il Lione dall'urna di Nyon. Saranno i francesi gli avversari della Juve negli ottavi di finale della Coppa dalle grandi orecchie e i precedenti pendono tutti dalla parte dei bianconeri: tre vittorie su quattro incontri nella storia. Juve e Lione si sono incontrate per la prima volta nella stagione 2013/14 quando sulla panchina di Madama c'era Antonio Conte. I bianconeri giocavano in Europa League e vinsero 1-0 in Francia e 2-1 allo Stadium. Poi due sfide nell'era Allegri. Stagione 2016/17: vittoria per 1-0 in Francia e pareggio 1-1 a Torino.