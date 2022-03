Si è concluso da pochi minuti a Nyon il sorteggio dei quarti di finale di Champions League (andata il 5 e 6 aprile, ritorno il 3 e 4 maggio), che non ha visto interessata nessuna squadra italiana. Stabilito anche il tabellone per le successive semifinali (andata il 26 e 27 aprile, ritorno il 3 e 4 maggio), e quale fra le due squadre giocherà "in casa" la finale in programma allo Stade de France di Parigi sabato 28 maggio.



GLI ACCOPPIAMENTI

1) Chelsea-Real Madrid

2) Manchester City-Atletico Madrid

3) Villarreal-Bayern Monaco

4) Benfica-Liverpool



LE SEMIFINALI

Semifinale 1: Manchester City-Atletico Madrid vs Chelsea-Real Madrid

Semifinale 2: Benfica-Liverpool vs Villarreal-Bayern Monaco



FINALE

Giocherà virtualmente in casa la vincente della Semifinale 2