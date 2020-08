Italia, Spagna e Inghilterra fuori dalle semifinali di Champions League/Coppa dei Campioni: non accadeva dal 1991, quando le semifinaliste furono Bayern Monaco-Stella Rossa (1-2, 2-2) e Spartak Mosca-Olympique Marsiglia (1-3, 1-2), con la successiva finale vinta poi al San Nicola di Bari dalla Stella Rossa sul Marsiglia ai rigori (5-3, 0-0 dts). Da quel momento in poi, almeno una squadra italiana, spagnola o inglese è sempre stata presente nelle semifinali della competizione per club più prestigiosa al mondo. Oltre alla presenza di due squadre tedesche e due francesi, si tratta di un’altra curiosità statistica della stagione del calcio ai tempi del Covid.