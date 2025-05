Simone Gervasio

Champions League, la finale sarà tra Inter e Paris Saint-Germain

un' ora fa



La finale di Champions League vedrà affrontarsi Inter e Paris Saint-Germain. Dopo la rimonta dei nerazzurri a San Siro, con la gara conclusa 4-3 dopo i tempi supplementari, il PSG ha battuto l'Arsenal nel doppio confronto, trionfando anche al ritorno.



Ancora una volta protagonista Gigio Donnarumma con diverse parate importanti, proprio come all'andata. I parigini hanno trovato due reti fondamentali con Fabian Ruiz e Hakimi, con la rete di Saka che ha accorciato le distanze, ma non è stata sufficiente.



Si tratterà del primo match ufficiale tra Inter e PSG, con i nerazzurri che tornano in finale di Champions per la seconda volta in tre anni, mentre la squadra di Luis Enrique non la raggiungeva dal 2020, quando perse con il Bayern Monaco.