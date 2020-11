1









Una vittoria e una sconfitta. Bottino a metà, che domani la Juve deve necessariamente incrementare. Alle 20.45, torna la Champions League e i bianconeri saranno di scena a Budapest, in Ungheria: lì si trova la Puskas Arena, teatro della sfida contro i padroni di casa del Ferencvaros. Sarà il ritorno in Europa di Cristiano Ronaldo: ha saltato per la positività al Coronavirus le prime due sfide con il Dynamo Kiev e il Barcellona, e al rientro con lo Spezia ha già messo in fila una doppietta. Non sarà probabilmente della gara Paulo Dybala, scalzato nelle gerarchie da Alvaro Morata, in rete anche nella sfida di domenica a Cesena.



Appuntamento dunque a questa sera: la partita sarà visibile su Sky Sport Uno, in streaming attraverso la piattaforma SkyGo.



