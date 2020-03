Il presidente della Juve Andrea Agnelli ha voluto commentare la designazione di Torino e dell'Allianz Stadium come sede della finale della Champions League femminile del 2022: "Siamo molto felici di questa assegnazione che testimonia il buon lavoro di Juventus sia sul fronte delle strutture sportive per eventi internazionali di alto profilo, sia l'impegno quotidiano per lo sviluppo del calcio femminile che negli ultimi anni è salito prepotentemente alla ribalta. Saranno due anni di duro lavoro per tutti, è nostra intenzione offrire al mondo uno spettacolo all'altezza di questo evento che conclude la stagione 2021/22 a livello di club. UEFA in questi anni ha saputo valorizzare al meglio questa partita e siamo orgogliosi che l'Allianz Stadium possa contribuire attivamente al successo della UWCL".