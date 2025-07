Champions League, cambia la fase a eliminazione diretta: tutte le novità

AFP via Getty Images

Champions League, come cambia la fase a eliminazione diretta

La seconda edizione dellenel nuovo formato, introdotto a partire dalla stagione 2024/25, porterà con sé un'importante novità riguardante la fase a eliminazione diretta. Secondo quanto emerge dai documenti consultati da Calcio & Finanza, a cambiare saranno iNella stagione precedente, infatti, gli accoppiamenti da lì in poi venivano determinati in base alla posizione finale nella cosiddetta(quella, per intenderci, che aveva visto laposizionarsi al 20° posto nel maxi girone di Champions League dopo le partite contro PSV Eindhoven, Lipsia, Stoccarda, Lille, Aston Villa, Manchester City, Club Brugge e Benfica). Tuttavia, per quanto riguarda quarti e semifinali, l’ordine delle gare non teneva conto del piazzamento: era il sorteggio a stabilire chi giocasse il ritorno in casa. Questo valeva per le due principali competizioni, mentre la Conference — pur con il nuovo formato — continuava a prevedere solo sei partite nella prima fase.

Il 'peso' della prima fase

La gestione del tabellone

Dal 2025/26, invece,. La UEFA ha infatti stabilito che le squadre classificate tra il 1° e il 4° posto al termine della fase campionato giocheranno in casa la gara di ritorno dei quarti di finale. Inoltre, le prime due della graduatoria avranno il vantaggio del ritorno casalingo anche nelle semifinali. Con questa nuova regola, scenari come quello dell'Inter che nel 2023/24 disputò la semifinale di ritorno a San Siro contro il Barcellona (nonostante fosse arrivata dietro ai catalani nella fase iniziale) non saranno più possibili.Un'ulteriore modifica riguarda la: se una squadra testa di serie viene eliminata in un turno precedente, chi l’ha battuta erediterà la sua posizione nel seeding. Ciò significa che il tabellone non verrà ridisegnato di volta in volta, ma la squadra che elimina una big ne acquisirà i benefici in termini di posizionamento. Per esempio, nel contesto della stagione 2024/25, se il PSG dovesse eliminare il Liverpool (primo classificato nella fase campionato) agli ottavi di finale, i parigini prenderebbero automaticamente la posizione n.1 nel tabellone della fase successiva.