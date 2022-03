La Champions League, competizione prestigiosa, quanto remunerativa. Per questo, è così importante accedervi attraverso il quarto posto in campionato. Per fare l'esempio della stagione in corso, la Juventus, dopo il passaggio della fase a gironi e il pari dell'andata contro il Villarreal, ha guadagnato fin qui 73 milioni di euro. Cifra che potrebbe salire fino a 90, con il passaggio ai quarti. Lo racconta la Gazzetta dello Sport.