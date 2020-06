La Juventus torna a giocare la Champions League, ed ora è ufficiale. Servivano le date e oggi, il Comitato Esecutivo della Uefa, ha deliberato. Il 7 e l'8 agosto, infatti, i bianconeri affronteranno la sfida di ritorno contro il Lione: da decidere, invece, manca ancora il luogo. Infatti, la Uefa non ha ancora stabilito se si giocherà nella sede prevista, quindi l'Allianz Stadium per il caso della Juve, oppure in Portogallo, visto che dal 12 agosto, a Lisbona, partiranno le Final 8 in gara secca.



12-15 Agosto: Quarti di finale (Lisbona)

18-19 Agosto: Semifinale (Lisbona)

23 Agosto: Finale (Lisbona)