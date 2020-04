E' ancora un'ipotesi ma è senza dubbio la più solida emersa in queste ultime ore. La Uefa sta pensando al nuovo calendario per la Champions League. C'è da completare il tabellone degli ottavi di finale e poi terminare il torneo. La Juve, che ha perso l'andata degli ottavi in Francia contro il Lione, potrebbe ospitare la squadra di Garcia a Torino il 7 o l'8 agosto. Poi la competizione continuerà con coi quarti di finale: andata 11 e 12, ritorno 14 e 15. Per le semifinali: 18-19 e 21-22 mentre la finale di Istanbul sarebbe in programma il 29 agosto.