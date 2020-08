Gli osservatori tecnici della Uefa hanno stilato la rosa ideale dell'ultima edizione della Champions League. Nell'elenco ci sono i maggiori fuoriclasse dei club europei, da Neuer e Alaba a Lewandowski e Neymar. Nella lista figura anche Lionel Messi, uscito sconfitto rovinosamente ai quarti di finale contro il Bayern Monaco col suo Barcellona (ma suo ancora per quanto?). Assente invece Cristiano Ronaldo, che paga l'eliminazione precoce patita dalla Juventus per mano del Lione. E non solo lui: non c'è nessun giocatore della Juve nei 23 selezionati.