L'UEFA potrebbe recuperare semifinali e finale di Champions League con un mini-torneo. Il progetto sarebbe quello di giocare le final four in Turchia. Lo riporta As che parla della decisione della Uefa che probabilmente arriverà nella giornata di martedì quando si deciderà anche il destino dell'Europeo. L'Uefa ne discuterà con le 55 Federazioni nella giornata di martedì, durante la video-conferenza con i presidenti. Da Nyon stanno progettando un'autentica Final Four con due semifinali secche e una finale, tutto da disputarsi nella stessa città. Ovviamente Istanbul, Capitale turca dove era già in programma la finalissima del 30 maggio.