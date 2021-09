Dal sito ufficiale della"Conosciuto anche come Eleda Stadion, il Malmö New Stadium è l’impianto dove la Juventus giocherà martedì sera per la seconda volta nella sua storia, dopo il match sempre di Champions League del novembre 2014 vinto 2-0 grazie alle reti di Fernando Llorente e Carlos Tevez. Si tratta di una struttura che può contenere 24mila spettatori, inaugurata nel 2009 dopo due anni di lavori. È il terzo stadio più grande di tutta la Svezia dopo la Friends Arena e la Tele2 Arena, ubicate entrambe a Stoccolma. Quando si varca l’ingresso, il colpo d’occhio va subito sulla compattezza delle tribune e sul colore dei seggiolini - tutti azzurri -, che riprendono insieme al bianco i colori societari."