Mercoledì sera la Juventus sarà chiamata ad una prova collettiva di spessore. Nonostante le difficoltà, il Barcellona rimane una compagine di qualità e sempre molto difficile da affrontare. Inoltre, la squadra si dovrà compattare per ovviare alla rosa corta e al problema degli indisponibili. Nella cornice dell'Allianz Arena, a dare il fischio d'inizio al match sarà l'arbitro olandese Danny Makkelie. Il fischietto olandese ha arbitrato la finale di Europa League della scorsa stagione tra Siviglia e Inter. Per lui sarà la prima presenza nella fase ai gironi della Champions League di quest'anno, ha già arbitrato nella fase di qualificazione scendendo in campo per Olympiacos-Omonia Nicosia. Già quattro presenze, invece, in Eredivise.