Finalmente, ci siamo. Martedì di Champions League: all'Allianz Stadium, ci si gioca il ritorno degli ottavi di finale. La Juve ospita il Porto e dovrà rispondere e recuperare il 2-1 dell'andata, che ha favorito i lusitani, in una gara semplicemente da dimenticare.



DOVE VEDERLA - La gara sarà visibile su Sky Sport e sulle piattaforme streaming del canale satellitare. Sarà inoltre visibile in chiaro su Canale 5 e sulle piattaforme streaming di Mediaset.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Due, i principali dubbi di Andrea Pirlo: uno in difesa, tra Demiral e Chiellini; l'altro a centrocampo: giocherà McKennie oppure Ramsey? Eccole probabili scelte nella gallery qui in basso.