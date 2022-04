Come i campionati e le coppe Nazionali, anche la prossima edizione della Champions League e delle altre competizioni continentali sarà inevitabilmente condizionata dalla sosta per il Mondiale in Qatar in programma tra il 21 novembre e il 18 dicembre. Secondo il nuovo calendario, la fase a gironi dell'edizione 2022-23 del massimo torneo terminerà mercoledì 2 novembre, considerando che a ottobre non ci sarà la sosta per le Nazionali e che il group stage inizierà una settimana prima del solito, ovvero il 6-7-8 settembre (con l'ultimo giorno riservato a Europa League e Conference League); la seconda giornata si svolgerà già il 13, 14 e 15 settembre, poi la terza (4-5-6 ottobre), la quarta (11-12-13 ottobre), la quinta (25-26-27 ottobre) e la sesta (1-2-3 novembre). Nel 2022-23 le finali sono state fissate il 31 maggio (Conference League), il 7 giugno (Europa League a Budapest) e sabato 10 giugno (Champions a Istanbul).